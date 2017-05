Tijdverlies voor Kruijswijk na oponthoud

Dat was net iets te vroeg: een tijdverlies ontstaan in de laatste drie kilometers van de etappe wordt geschrapt, om te voorkomen dat klassementsrijders willekeurig de dupe worden van valpartijen bij massasprints.



Dit tijdverlies is een tegenvaller voor de man die vorig jaar nog vierde in het klassement werd en lang in de roze trui rondreed. De kopman van Lotto-Jumbo verliest zo al op dag 1 van de Giro kostbare seconden op zijn belangrijke uitdagers. Mannen als Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot zaten namelijk wel op de juiste plek. Ook Bauke Mollema en Tom Dumoulin verloren geen tijd.



Samen met ploeggenoot Jos van Emden sprintte hij naar de finish in Olbia, om de schade zoveel mogelijk te beperken. ,,Samen met Jos dacht ik nog aan te sluiten na de opstopping, maar in de laatste kilometer op een brug of viaduct vielen er toch nog gaten'', zei Kruijswijk na afloop van de rit bij de NOS. ,,Het was een hectische finale.''



De 29-jarige wielrenner denkt dat de valpartij vorige week, tijdens een massasprint in de Ronde van Yorkshire, nog meespeelde. ,,Ik had wat schrik omdat ik er toen bij lag. Daardoor nam ik in deze rit net iets minder risico's. Dan zit je niet waar je moet zitten.''



Wilco Kelderman kwam net als Kruijswijk op dertien seconden binnen, al rijdt hij in dienst van Tom Dumoulin deze Giro.



