1,1 Miljoen euro binnen voor Goudse moskee

Dat maakt dat het pand per direct in eigendom is van het moskeebestuur, bevestigt een woordvoerder.



,,Een deel van het geld waarmee we de twee panden hadden gekocht, was geleend geld, voornamelijk afkomstig vanuit andere Nederlandse moskeeën. Daar wilden we zo snel mogelijk vanaf. We zijn als gemeenschap sterk genoeg om het hele bedrag zelf op te hoesten, die overtuiging hadden we.’’



Tarik Ibn Ali

Het geld is mede opgehaald, met de hulp van de controversiële prediker en fondsenwerver Tarik Ibn Ali. Zijn komst leidde tot raads- en zelfs Kamervragen. ,,Uiteindelijk is het juridische oordeel echter, dat wij vrij zijn om hem uit te nodigen. En gelukkig maar: Ibn Ali weet de gemeenschap als geen ander te motiveren om te doneren.’’



Slogan

De slogan die de afgelopen weken de campagne typeerde was: O moslims, we hebben de moskee gekocht. ,,Zoals Obama zijn verkiezingswinst destijds mede te danken had aan Yes we can, zo werkte deze spreuk voor Goudse moslims de afgelopen weken ter inspiratie. En uiteindelijk is de tekst bewaarheid geworden.’’



Daarmee zijn nog niet alle hobbels verdwenen: er speelt ook nog een vergunningenkwestie. ,,De brandweer heeft bezwaar tegen de aanwezigheid van een oud gasverdeelstation nabij het pand. Die zou op 25 meter afstand moeten liggen, het ligt op 20,80 meter.’’