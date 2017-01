Kerstbomen met mossel in surfplas

Rustige jaarwisseling: elf aanhoudingen in het Groene Hart

1 januari De jaarwisseling is rustig verlopen in het Groene Hart. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Er waren geen grote incidenten in de regio. Wel werden elf personen aangehouden en moesten in de ziekenhuizen en bij huisartsenposten vuurwerkslachtoffers behandeld worden.