900 motorrijders bij Moordrecht de snelweg op, verkeer rijdt stapvoets

UPDATE Acht musicals in nieuw theaterseizoen Gouda

24 april Iedereen die van musicals houdt, kan zijn of haar hart het komende seizoen ophalen in de Goudse Schouwburg. Er komen er maar liefst acht: De Marathon, My Fair Lady, Liesbeth List de Musical, Tina de Musical, Vamos, Was Getekend, Annie M.G., You’re the top en The Full Monty.