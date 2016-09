Advocaat: Was tankstationbrand wel opzet?

,,Of juridisch gezien wel sprake is van opzet, dat moet eerst maar eens bewezen worden. Want daar zitten nogal wat haken en ogen aan.''



De politie bracht zondag al naar buiten dat er sprake was van een suïcidepoging. Dit deed de politie om speculaties over een aanslag de kop in te drukken.



De man had tijdens zijn verhoor zondag aan de politie verklaard dat hij een zelfmoordpoging wilde doen.



De 33-jarige Almeerder moet morgen voor de onderzoeksrechter in Den Haag verschijnen. Die bepaalt of hij in voorarrest blijft. De politie verdenkt hem onder meer van poging tot doodslag.



Naast de 33-jarige Almeerder raakte niemand gewond bij de brand bij het tankstation. Een baliemedewerker sloot met een druk op de noodknop direct de opslagtanks af.