Advocaat wil camerabeelden pompbrand A12 zien

Wat is in de nacht van zaterdag op zondag precies gebeurd bij tankstation De Andel, langs de A12 bij Reeuwijk? ,,Voor iedereen is het antwoord op die vraag interessant om te weten'', stelt advocaat Van Kregten. Beelden kunnen daarbij helpen en 'zeker zeer interessant zijn', zegt hij daarom. Van Kregten hoopt te kunnen beschikken over de beelden, rond de te verwachten zaak tegen zijn cliënt. De 33-jarige man uit Almere ramde het tankstation , waarna onmiddellijk brand uitbrak. Het vuur legde het complete tankstation in de as. De naar eigen zeggen suïcidale man raakte lichtgewond, verder waren er geen gewonden.

Vragen

Rond het ongeval bestaan nog veel vragen. Ook bij Van Kregten, die zijn cliënt afgelopen dagen meermaals sprak. Want was er bijvoorbeeld een al dan niet bewuste stuurbeweging, voordat de man het tankstation ramde? Dat is bijvoorbeeld een van de vragen waar hij antwoord op wil. Net zoals hij de snelheid van de auto wil weten, op het moment van de botsing.



Van Kregten verwacht dat technisch onderzoek naar het voertuig door de verwoestende brand moeilijk wordt. Over de achtergrond van zijn cliënt wil hij verder niets kwijt. Maar op de vragen of zijn cliënt mogelijk onwel is geworden en of juridisch gezien sprake is van opzet, wil hij antwoord. ,,De situatie is nu niet heel eenduidig.''



De verwachting is dat de onderzoeksrechter in Den Haag vandaag beslist tot het langer vasthouden van de man. Vanwege de ernstige ten laste legging: poging tot doodslag en brandstichting.