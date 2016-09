Boete voor man in rolstoel die niet bij de parkeermeter kan

Voor de foto probeert Marck alsnog met een muntje bij de automaat te komen. Met een van pijn vertrokken gezicht komt hij dichtbij, maar het lukt hem niet. ,,Je weet dat je niet kan betalen en dat er een kans is op een boete, maar je hoopt het niet. Natuurlijk kun je voorbijgangers aanspreken, maar die waren er niet. Ik vind dat ik niet van iemand afhankelijk moet zijn om te kunnen parkeren."



Gouda is met het betaald parkeren voor gehandicapten een uitzondering. ,,In alle grote steden, zoals Rotterdam en Utrecht, mag je gratis parkeren op de gehandicaptenparkeerplaats", zegt Marck. ,,In Gouda moet je betalen. Dat staat overigens prima aangegeven op de website en er staat een losse meter bij de parkeerplaats. Wel is er een speciaal tarief. Ik heb er ook geen moeite mee dat ik moet betalen, maar dan moet het wel kunnen. Betaalapp Yellow Brick kent deze plaatsen niet, dus mobiel betalen kan ook niet."



Pas op de snelweg kwam Marck erachter dat hij een boete had. ,,Ik zag ineens wat achter de ruitenwisser wapperen. Ik kon er zelf niet bij, dus heb thuis iemand moeten vragen om de bon eraf te halen. Ik heb meteen een bezwaarschrift ingediend. Of het zin heeft, weet ik niet. Ik hoop wel dat het bij mijn volgende bezoek soepeler gaat De oplossing is simpel: de paal omdraaien of, beter nog, iets verplaatsen."



Omstandigheden

De gehandicaptenparkeerplaats aan de Agnietenstraat staat niet op zichzelf. Ook in de Kazernestraat en de Lem Dulstraat is betalen lastig of onmogelijk als er een auto staat. In 2013 kaartte Cora Boxma problemen met gehandicaptenparkeerplaatsen aan bij de gemeente. Sinds die tijd zijn enkele problemen wel verholpen, maar nog niet allemaal. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er bijna geen meldingen binnenkomen. ,,Gebeurt dat wel, dan wordt actie ondernomen. Parkeercontroleurs kunnen niet nagaan of er specifieke omstandigheden zijn waardoor geen parkeergeld kon worden voldaan. Ook op gehandicaptenparkeerplaatsen kan nu mobiel betaald worden, alleen niet voor het gereduceerde gehandicaptentarief."