'Broodje meelworm' bij pompstation Total nog geen succes

,,Ik heb er nog geen één verkocht", zegt medewerkster Kim Burm. Op de broodjes wordt hummus gesmeerd, waarna er meelwormen overheen worden gesprenkeld. Dat schrikt mensen af, zegt Burm. ,,Je moet de gezichten eens zien, gasten worden al misselijk bij de gedachte."



Proeven

De tegenvallende verkoop ligt in ieder geval niet aan Burm. ,,Ik gooi al mijn charmes in de strijd, probeer van alles. We hebben ook monstertjes laten proeven, dus sneetjes stokbrood met hummus en meelwormen. Slechts een enkele, stoere bouwvakker proefde het, maar kocht uiteindelijk geen broodje." En dat terwijl het insectenhapje volgens haar best lekker is. ,,Ik heb zelf een sneetje geproefd. Het smaakt een beetje naar walnoten. En het zit vol proteïne, dus is het goed voor je spieren. Maar het lukt me moeilijk om dat klanten wijs te maken."



Voor zo'n besprenkeld broodje insect betaal je bij Total €3,60.