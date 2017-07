‘De man die mij en mijn paard hielp, is een held!’

column Spanje de eerste die zegt over keihard bewijs te beschikken tegen Ibn Ali

11:03 De aanhouding van de islamitische prediker Tarik Ibn Ali leest als een spannend jongensboek. Terwijl hij als fondsenwerver voor de bouw van een nieuwe moskee kind aan huis was in Gouda, begon de Spaanse politie in 2015 een onderzoek naar hem. Woensdag bereikte dat een voorlopige climax met de aanhouding van Ibn Ali in de Engelse stad Birmingham, waar hij sinds anderhalf jaar blijkt te wonen.