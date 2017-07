‘De meeste Marokaanse meiden in Gouda zijn echte lieverds’

Mohamed Amessas, zelf actief in het jongerenwerk en burgerraadslid voor GroenLinks, is verrast over de uitkomst van het onderzoek. ,,Met de meeste Marokkaanse meisjes gaat het goed. Toch twijfel ik niet aan het onderzoek.’’ Amessas wil na het zomerreces politieke aandacht voor het rapport. ,,Wat is de oorzaak van het gedrag en hoe voorkomen we problemen in de toekomst? Als klopt wat er in het rapport staat, hebben we te weinig aandacht besteed aan preventie bij Marokkaanse meiden.’’