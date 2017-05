Dierenambulance Gouda heeft vaste 'huisgast'

Schoonhovense zwartrijder krijgt geldboete voor spugen conducteurs

11 mei De 25-jarige Abdul M. uit Schoonhoven die in Woerden in de trein veel geweld heeft gebruikt tegen twee conducteurs is vandaagdoor de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een boete van 400 euro en 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook krijgen de twee conducteurs samen 500 euro schadevergoeding.