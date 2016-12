Feyenoord leunt dit seizoen op verdedigers uit Schoonhoven

Uit beeld

Abdel El Hassouni kent Rick Karsdorp beter dan zijn maatje Jan-Arie van der Heijden, maar heeft vooral lof over 'Jan-Scharie'. ,,Hij was volledig uit beeld, maar heeft zich teruggevochten naar een vaste plek in de basis. Dat is heel knap bij zo'n sterke selectie, want van bijvoorbeeld Marko Vejinovic hoor je nu helemaal niks meer. Onze hele familie is pro-Feyenoord. Mijn broer Mustafa heeft nog in jeugdteams van deze club gespeeld. Dan ontstaat er vanzelf een band. Ik ga nog wel eens met Leon Moor mee naar de businessclub van Feyenoord. Er heerst een heerlijke sfeer. Het zijn prachtige voetbalavonden voor supporters.''



Machteld Zijdel mag dan wel onder de rook van Amsterdam zijn geboren, haar hart ligt al jaren bij Feyenoord. ,,Mijn man Alex en onze twee zoons zijn helemaal gek van deze club. Ze staan op tafel te springen als Dirk Kuyt scoort. Daan en Chris voetballen bij de pupillen van Schoonhoven, maar ik heb meer rood-wit wasgoed dan blauw-witte spullen. Daan heeft op het schoolplein van de kinderopvang zelfs een keer tegen Rick Karsdorp gevoetbald. Met z'n tienen tegen één. En nog gewonnen ook! Rick vond het prachtig. Die liet het allemaal gebeuren. Bij de voetbalclub Schoonhoven komt dat grut meteen naar hem toe. Dat zou hij best als hinderlijk kunnen ervaren, maar Rick maakt altijd een praatje, deelt handtekeningen uit en poseert bij selfies. Een prima joch.''



Leon Moor heeft de jonge Karsdorp eveneens hoog zitten. ,,Ik volg hem bijna overal op de velden. Ik ben afgelopen jaar met Feyenoord in de Europa Cup in Rome, Odessa en Manchester geweest. Nee, ik was niet betrokken bij de vernieling van de Trevi-fontein. Ik was toen buiten de stad aan de borrel. In het centrum van Rome mocht je namelijk geen alcohol drinken en we hadden weer eens dorst. Dat gedrag was trouwens schandalig. Supporters zijn soms knettergek, maar saamhorigheid kan ook tot een groot voetbalfeest leiden. In Manchester was de sfeer geweldig. Zulke wedstrijden vergeet je nooit meer, ook al kreeg Feyenoord stevig klop van United. Het herstel was afgelopen weken formidabel. Het spel van Rick en Jan-Arie zag er goed uit. De Coolsingel komt dichterbij. Nu nog een nieuwe Kuip en een andere linksback en we hebben een goudgerande toekomst voor ons.''