Geen treinen tussen Rotterdam en Gouda door blikseminslag

Vraag naar huurwoning was nog nooit zo groot

6:57 De vraag naar een huurwoning in de regio Midden-Holland was nog nooit zo groot. Voor het eerst staan bij WoningNet meer dan 10.000 woningzoekenden ingeschreven voor een huis in Gouda, Zuidplas, Waddinxveen of Bodegraven-Reeuwijk.