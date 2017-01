Goudse blogger maakt parodie op Tilburgse kerkseksvideo

Jan van Noorwegen is de pastoor van de St. Jozef Kerk in Tilburg. Op zijn biechtstoel werd door 'Gekke Petertje' uit Den Haag de bewuste pornovideo opgenomen. De video werd geplaatst op de site van Meiden van Holland, het bedrijf van Kim Holland.



'Smerig!'

In zijn blog 'Broodje Paap' laat De Wit het voorkomen alsof Kim Holland 'geschokt' heeft gereageerd. 'Ik was hier niet van op de hoogte. Dit is zo smerig! Religie is iets voor in de privésfeer. Dat ga je toch niet in andermans slaapkamer doen?', zou de reactie van Holland zijn geweest op de video. Ze zou overwegen aangifte te doen tegen de pastoor, verwijzend naar het feit dat pastoor Jan van Noorwegen overweegt aangifte te doen vanwege de pornovideo op zijn biechtstoel.



Jan van Noorwegen geeft in het stuk aan dat volgens hem 'de eucharistieviering wegens een menselijke fout op de verkeerde locatie is gefilmd.'