Gouwenaar in boot op de vlucht voor politie

Een motoragent is op een speedboot gestapt en heeft de achtervolging ingezet. Lang duurde dat niet, want de brandstof van die boot raakte op. De achtervolging via het water werd gestaakt en verder gezet vanaf de kant. De verdachte voer met 60 kilometer per uur en negeerde oproepen om te stoppen.

Pepperspray

Ondertussen was er versterking van politie IJsselmonde. Ook de zeehavenpolitie van Rotterdam was met een boot ter plaatse. Die kon de boot uiteindelijk klemvaren aan de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel. De verdachte, een 47-jarige man uit Gouda, werd daarop aangehouden. Zijn boot is in beslag genomen omdat hij ermee op de vlucht sloeg en te hard voer. De gestolen brandstoftank was tijdens de achtervolging weggegooid, maar is door de politie aangetroffen.