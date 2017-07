Haatprediker Tarik Ibn Ali blijft in voorarrest

Waar wordt Ibn Ali van verdacht

Een bloedbad in de toeristenstad Inca, Mallorca. Volgens de Engelse krant Daily Mail stond dat op de planning. Marokkaan Abdelkader Mahmoudi zou voor deze klus gerekruteerd zijn door Tarik Ibn Ali. De krant schrijft dat de bedoeling was, dat Mahmoudi willekeurige mensen zou neersteken in het toeristisch plaatsje, een populaire bestemming vanwege de markt in lederwaren. Mahmoudi is een van de vier terreurverdachten, die geradicaliseerd zouden zijn door Ibn Ali. De krant citeert het Openbaar Ministerie in Madrid: ,,Mahmoudi heeft toegegeven dat hij een martelaar wilde worden.’’ Onbekend is, of hij zich heeft uitgelaten over de betrokkenheid van Ibn Ali bij dit plan.