‘Het zal wel even wennen zijn om Rick in een AS Roma-shirt te zien’

,,Rick was toe aan een volgende stap. Roma hoort tot de grootste 12 clubs in Europa, en als hij het goed doet, kan hij nog eens een stap maken. Ik ben ongelooflijk trots,’’ zegt vader Fred Karsdorp (45), temidden van de auto’s in zijn garage Karsdorp in Stolwijk. Fred maakte de transfer van zijn zoon van heel nabij mee. ,,Hij werd vanaf zijn vakantieadres in Griekenland met een privé-jet opgehaald voor een bezoek aan Rome en dezelfde dag weer teruggebracht. Toen we later samen aankwamen in Italië was het hectisch. De politie moest ons begeleiden.’’

Debuteren

Quote Het is leuk als een plaatsgenoot het zo ver schopt Paul Viergever Het meest indrukwekkende moment vond Fred toen Rick het shirt met nummer 26 aantrok. ,,Hij wilde zelf nummer 95, zijn geboortejaar, maar ik adviseerde hem voor 26 te kiezen. Met dat nummer op zijn shirt heb ik hem zien debuteren in Feyenoord 1, uitgerekend tegen AS Roma. Hij gaf toen de voorzet waaruit gescoord werd.’’

Met de transfer is 14 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 19 miljoen. Niet gek voor een speler die opgroeide in de Archimedesstraat in Schoonhoven. De huidige jeugd daar is goed op de hoogte. Op de speelplaats hangen Nordin (14) en zijn vrienden wat rond. ,,Het is jammer dat Rick weggaat, maar ik gun het hem wel. Een goede voetballer moet zijn kans pakken. Het zal wel even wennen zijn om hem in een Roma-shirt te zien en hij zal zijn matties bij Feyenoord ook wel missen.’’ Danny Moor ( 27) van brasserie De Veerpoort waar regelmatig Feyenoorders over de vloer komen. ,,Ik heb een dubbel gevoel bij de transfer. Ik ben Feyenoord-supporter, dus vind ik het jammer dat zo’n goede speler weg gaat. Maar moet je zo’n jongen een transfer misgunnen, omdat je hem graag nog jaren bij Feyenoord had zien spelen? Nee toch? Ik denk dat Roma een goede club voor hem is. Zo’n harde werker als Rick kunnen ze daar goed gebruiken. Het is geen Real of Barcelona, maar daarom gaat hij zijn kansen in het eerste krijgen.’’

Paul Viergever van de plaatselijke sportzaak vind het prachtig. ,,Het is leuk als een plaatsgenoot het zo ver schopt.’’

Positief

Het moeilijkste wordt om zijn zoon met beide benen op de grond te houden, zegt senior. ,,Dat heb ik altijd geprobeerd. Maar alles wat hij wenst wordt door Roma nu direct geregeld. Ik zal in het begin zoveel mogelijk heen en weer proberen te vliegen om dat in goede banen te leiden.’’

Klanten van de garage reageren positief, zegt Fred. ,,Maar als ze kritiek hebben, zeggen ze dat misschien niet tegen mij. Wel zijn er mensen die verwachten dat ik nu zal stoppen met de zaak. Maar waarom zou ik. Omdat mijn zoon een goede voetballer is? Dat is toch belachelijk. Ik heb de garage zelf opgebouwd.’’

Snackbarhouder Mo Azarkan vindt dat zijn stadgenoot de juiste keuze heeft gemaakt. ,,Als je bij Feyenoord niet verder komt en je bij Roma de kans krijgt je te ontplooien is dat fantastisch. Ik wou dat ik zo’n kans kreeg. Misschien kan ik zijn huis kopen’’, grapt hij.

Dat laatste gaat zeker niet door. Vader Fred gaat er in wonen. Die waakt sowieso over het kapitaal dat zijn zoon met voetballen vergaart. Een deel daarvan zit in stenen. Zo kocht Rick behalve een vrijstaand huis in Thiendenland, ook een pandje in het centrum van de Zilverstad en een appartement in Bergambacht. Daar woont broer Kevin nu.