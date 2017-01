IJsseldijk landelijke proeftuin bij project dijkversterking

Omwonenden

In Gouda is er al vroeg voor gekozen omwonenden mee te laten praten. Door samen te kijken naar de beste oplossingen hoeft de dijk in het centrum van Gouda niet een meter omhoog, maar kan volstaan worden met 15 centimeter. Gouda krijgt nu een lagere dijk met een muur van basaltblokken, precies wat de omwonenden wilden.



De procedure heeft door de vroege inspraak ook aan tijd gewonnen. Hoogheemraad Marco Kastelein: ,,Ik ben acht jaar wethouder van Gouda geweest. Toen waren we ontevreden over de plannen. Er is een nieuw plan gemaakt waar de bewoners vroeg bij betrokken zijn, want er zit veel kennis bij de bewoners. Het resultaat is dat er nu geen enkele zienswijze is binnengekomen en Gouda krijgt er bovendien nog wat voor terug. Er komt een mooi struinpad pal langs de rivier vanaf het centrum tot aan de begraafplaats, met een onderdoorgang bij de Haastrechtsebrug.’’



Het pad houdt het overigens lang niet altijd droog, zegt Weijers. ,,Het loopt zeker drie keer per jaar onder water. Het is de bedoeling dat mensen ook echt zien, dat je er soms niet op kunt lopen. Dat versterkt de band met het water.’’



Uren vergaderen

Hans du Pré zat in de klankbordgroep waarmee is overlegd. Hij heeft voor het resultaat vele uren moeten vergaderen. ,,Want er waren heel lelijke oplossingen in beeld. We hadden zomaar bij laag water tegen drie meter lelijke damwand aan moeten kijken.’’