Medewerkster Kruidvat richt zich via Facebook tot dader overval

Ik hoop van harte dat je gelukkig bent met je gestolen geld dat jij uit mijn trillende hand hebt gepakt. Je ouders zullen echt trots op je zijn, dat je dit hebt gedaan. Echt goed van je dat je een wapen uit de kast hebt gepakt, en die naar mijn hoofd hebt gericht. Jij kan later tegen andere zeggen: ‘Ik heb echt wat bereikt in mijn leven’.



Zoals altijd ben ik op vrijdagavond te vinden op mijn werk, het Kruidvat in Moordrecht. Het was weer een rustige avond in ons kleine dorpje. Deze avond kreeg ineens een andere wending toen jij achter mij stond. Ik pakte mijn dweil en wrong hem uit. Ik probeerde een vlekje van de vloer te halen, totdat ik ineens iemand achter mij wat hoorde zeggen. Ik verstond het niet goed en dacht dat je bedoelde dat ik daar nog wat beter moest dweilen. Pas toen ik mij om draaide, had ik door wat de je zei. Je was zo ontzettend donker gekleed, met alleen je ogen zichtbaar, wees jij met jouw wapen naar de kassa. Al snel had ik door dat je geen grapje maakte, maar geld uit mijn kassa wilde hebben.