Meedoen om 'te knallen' bij Tata Chess Tournament

Hij is te bescheiden om letterlijk met de borst vooruit de toernooizaal binnen te stappen, maar aan zelfvertrouwen zal het hem niet ontbreken tijdens het Tata Chess Tournament in Wijk aan Zee. Vorig jaar werd Vrolijk Nederlands kampioen in zijn leeftijdscategorie. Tijdens een toernooi in Hoogeveen bereikte hij de status van Fidemeester en afgelopen zaterdag rekende hij bij de strijd om de Westlandse snelschaaktitel af met alle tegenstanders, onder wie enkelen die hij de komende anderhalve week in 'Wijk' zal treffen.

Geldprijzen De tijd van de bling-bling is voorbij. Geldprijzen hebben de plaats ingenomen van de tientallen bekers die hij jarenlang won. ,,Dit is natuurlijk veel mooier'', gniffelt de scholier van het Thorbeckelyceum. Toch heeft hij bedenkingen over een toekomstig bestaan als profschaker. Dat is hem als inkomstenbron te onzeker. ,,Nee, over een paar jaar verwacht ik na het internationaal meesterschap wel als internationaal grootmeester voor toernooien te worden uitgenodigd." Zijn progressie, uitgedrukt in ratingpunten, lijkt die uitspraak te rechtvaardigen. In enkele jaren steeg hij van rond de 1800 naar 2344 (FIDE) en de steil oplopende lijn belooft meer.

De tienkamp bij Tata Chess beschouwt hij als 'het echte werk'. ,,Een paar jaar geleden heb ik aan een vierkamp meegedaan, maar dat is niet zo bijzonder. Ik verwacht wel een aardige score te kunnen neerzetten. Als doelstelling heb ik 5,5 of 6 punten uit de negen partijen." De meeste concurrenten trof hij niet eerder, wat de voorbereiding bemoeilijkte. Vertrouwen in de eigen kwaliteiten maakt hem toch optimistisch. Niet lichtzinnig, want dat is zijn instelling niet. ,,In de opening ben ik inmiddels van 1. c2-c4 afgestapt omdat dat niet zo agressief is. Nu speel ik d2-d4. Wat scherper, al is mijn spel vooral rustig en solide. Dat past beter bij me."