Meisjes stiekem gefilmd in kleedkamer zwembad

Ongevraagd

Een verbod om die mee naar binnen te nemen - iets wat in Utrecht al gebeurt - geldt niet in Gouda. ,,We hebben in de garderoberuimte wel personeel lopen dat er op toeziet dat er geen foto's en filmpjes worden gemaakt. Fotograferen in de kleedruimtes is verboden, en ook als je ongevraagd onder water mensen filmt, volgt een waarschuwing. Iedereen is alert.''



In zwembad De Wel in Nieuwkoop - waar eveneens onlangs een man is betrapt op het stiekem filmen van meisjes in de leeftijd van 12 tot 14 jaar - zijn inmiddels extra maatregelen genomen. ,,De camera's zijn verplaatst, zodat er beter zicht is,'' stelt Marcel Plasmeijer namens het bad. ,,Eventueel maken we de schotten tussen de cabines nog wat hoger, zodat het moeilijker wordt foto's en filmpjes te maken.''



Cock Rehorts van zwembad De Sniep vult aan: ,,Bij ons geldt ook: natuurlijk mag je een foto van een verjaarsfeestje maken, maar als mensen niet in beeld willen, dan mag dat niet. Personeel is erop getraind dat voor te zijn.''



De alertheid is overal, beaamt Römer. ,,Tegelijkertijd moet je reëel zijn: als mensen echt van kwade wil zijn, dan lukt een hoop. Gelukkig zie je dat ze uiteindelijk wel vaak tegen de lamp lopen.''