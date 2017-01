17-jarige bereikt mijlpaal; 100.000 abonnees op zijn YouTubekanaal

Heel ontspannen zit de vwo-scholier uit Bergambacht in zijn commentaarpositie. Hij maakt filmpjes over het Fifa-voerbalspel en over de vaderlandse competitie. Hij voorziet het Fifa-spel en de competitiewedstrijden bovendien van snedig commentaar. Dat valt bij veel jongeren blijkbaar in de smaak. Vorige week tikte hij de honderdduizendse abonnee aan op zijn Youtube-kanaal die hij overigens als vijftienjarige begon. ,,Ik vond het leuk om Fifa te spelen en om filmpjes te maken, maar om al die films voor mezelf te houden, vond ik ook zo wat. Ik heb ze dus op Youtube gezet'', zegt Milo ter Reegen.

Dat sloeg aan. En niet zo'n beetje ook. Inmiddels verdient hij er een leuk centje mee ook. ,,Het betaalt beter dan vakken vullen in een supermarkt en is nog veel leuker om te doen.'' Het verdienmodel is volgens de vwo-leerling niet zozeer het aantal abonnees van het kanaal maar het aantal views per item. Juist dat vinden adverteerders interessant. Milo is een van de zeven Nederlandse jongeren die een dergelijk Youtube-kanaal beheren.



Dit gezelschap heeft in de kerstvakantie in de Jaarbeurs in Utrecht een Fifa-voetbalspel-event gehouden met ruim 1500 fans. ,,Wij vinden het leuk om te entertainen. Daar kwamen veel spelletjesfanaten op af.'' Wanneer hij de 200.000ste abonnee mag begroeten weet hij nog niet. ,,De aanwas gaat nu wel sneller. In het begin liep het niet zo vlot. Ik ben er, achteraf gelukkig, toch mee doorgegaan en nu komen er wekelijks zeker een paar duizend volgers bij. Succes houdt niet op.''



Zijn kanaal is te vinden via DutchFifaHD.