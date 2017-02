Minister Schultz geeft startsein voor verbreding van A20

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is een bekend knelpunt. In beide richtingen komt dit stuk asfalt voor in de file top 10. Oorzaak is de flessenhals bij Nieuwerkerk. De weg gaat daar van drie naar twee banen.

Tussen Nieuwerkerk en Moordrecht moet een extra rijstrook komen. Dat benadrukte de verkeersminister met de ondertekening van de zogeheten 'startbeslissing'. Schultz deed dit in het bijzijn van betrokken gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Gouda.



Eind 2020 wordt over het definitieve tracé besloten. In 2023 vindt dan verbreding van de A20 in 2023 plaats en komt een einde aan de flessenhals bij Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht. ,,Jaren eerder dan we in 2013 nog dachten.''

Nog sneller

Wat gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland betreft, kan de verbreding van de A20 tussen Rotterdam en Gouda nog sneller plaatsvinden dan nu is gepland. De provincie wil namelijk voorfinancieren voor het rijk, zo zei Vermeulen.

Logo Volledig scherm Rijksweg A20. © Foto Google Maps

'Blijven investeren'

Alle betrokkenen bij de verbredingsplannen voor de A20 kwamen vanochtend bijeen in het Van der Valkhotel in Nieuwerkerk aan den IJssel voor de ondertekening van de zogeheten 'startbeslissing'.



Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen blikte terug op 13 februari 2013. ,,Ik moest toen de Tweede Kamer en de regio bekendmaken dat het plan voor de verbreding van de A20 was uitgesteld vanwege bezuinigingen op infrastructuur. Daar waren veel mensen niet blij mee. Gelukkig zijn we, waar mogelijk, wel blijven investeren in wegen, want de infrastructuur is de ruggengraat van de economie, zeker in de Rotterdamse regio. Dit kabinet heeft 771 kilometer asfalt aangelegd en er ligt nog 1000 kilometer op de plank.''

Spitsmijden

Daarnaast wil de minister vooral de mobiliteit bevorderen met onder meer spitsmijdenprojecten, meer fietsgebruik en slimme verkeerslichten. ,,Nu de economie weer groeit, moeten we blijven investeren, want de mobiliteit groeit ook. Tot 2030 wordt daarom 1,5 miljard in het wegennet geïnvesteerd. Er is werk aan de winkel."

Niet snel genoeg

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland gaat het nog niet snel genoeg. ,,Ik denk dat we begin 2019 al concrete afspraken kunnen maken over voorfinanciering vanuit de provincie. Dan kunnen we het project nog verder naar voren halen en mogelijk al één of twee jaar eerder beginnen'', aldus Vermeulen.

André Muller, verkeerswethouder van Zuidplas, zou dat toejuichen. ,,Ook vanwege de belangen van alle ondernemers in deze regio, die door een te drukke A20 nu miljoenen economische schade lijden."

Algera Corridor

De samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus en organisaties smaakt wat Muller betreft naar meer. ,,Er zijn in de regio nog meer verkeersproblemen op te lossen, zoals de Algera Corridor bijvoorbeeld. laat dit een voorbeeld zijn."