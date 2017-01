Moderne bibliotheek Gouda is zoveel meer dan boeken lenen

Ontmoetingsplaats

In een combinatie van al die punten, zit volgens directeur Staal ook het succes van de vernieuwde bibliotheek. Het is volgens haar niet meer alleen een culturele instelling, zoals vroeger. ,,Onze functie is verschoven naar het sociale domein. We zijn een ontmoetingsplaats geworden waar mensen samenkomen en kennis delen", zegt ze.



Dat ook jongeren vaker gebruik maken van de bibliotheek, wordt bevestigd wanneer je de trap op loopt. Tientallen studenten hebben zich boven achter de tafels geïnstalleerd. Onder hen ook Ayoub Kharkhach (18). Hij is bijna dagelijks in de bibliotheek te vinden. ,,Ik kom hier om te leren", fluistert hij - om de andere studenten niet te storen. ,,Hier zijn veel boeken en ik kan me beter concentreren dan thuis. Het is lekker rustig, er is genoeg ruimte en als ik even pauze wil houden, haal ik beneden een warme chocolademelk."



Een paar meter verderop zoeken Ivy (2), Keano (2) en Liz (1) naar een prentenboek, waaruit hun oma en gastouder Marian Imholz (55) deze middag mag gaan voorlezen. ,,De kinderen vinden het hier geweldig. En ik neem ze er graag mee naartoe, omdat het ook voor mij een ontspannen plek is."