Moordrecht in de ban van kattensterfte

Zondagochtend was-ie nog springlevend, de vierjarige kat van Rominja Runge (39). ,,Bobbie was nog geen vijf minuten buiten geweest. Toen we aan tafel zaten en hij net terug was gekomen, en zelfs nog op het raampje tikte om naar binnen te gaan, stortte hij plots helemaal in. Er kwam een plas slijm uit zijn mond en na een paar stuiptrekkingen was het over."



De Moordrechtse wist direct wat er aan de hand was en schakelde de politie in. Die is inmiddels met een onderzoek gestart. ,,Het lijkt erop dat de katten vergiftigd zijn, maar we weten dat niet zeker. De dierenpolitie heeft de zaak in behandeling", zegt woordvoerster Annemarie de Mooij van de Eenheid Den Haag. Runge weet wel bijna zeker dat haar kat vergiftigd is, net als de vijftien andere katten die sinds december in de buurt van de Graaf Willemstraat en de Schielandstraat omkwamen. ,,Bobbie was anders nooit ziek. En alle katten zijn heel dicht bij de huizen van hun baasjes gevonden. Het kan niet anders dan dat ze vergiftigd zijn. Ik beschuldig niemand, maar er moet haast wel iemand uit de buurt zijn die de katten beu is."