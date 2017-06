Omstreden prediker Tarik Ibn Ali opgepakt

Ook in hoger beroep acht jaar cel en tbs om ‘afwasmoord’

16:23 Gouwenaar Igon B. (44) is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs voor het doodsteken van een huisgenoot tijdens een ruzie om de afwas in een woning aan de Westhaven in Gouda. Het OM had een celstraf van tien jaar geëist met tbs.