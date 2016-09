Politie wilde speculaties aanslag tankstation kop indrukken

Heropenen

Shell kan nog niet zeggen wanneer het De Andel heropent. ,,Eerst de schade opnemen'', zegt woordvoerder Thijs van Velzen. ,,We zijn blij dat door het personeel goed gehandeld is, door direct met de noodknop de opslagtanks af te sluiten.''



,,De baliemedwerker heeft gigantisch goed gehandeld. Deze brand was heel heftig. Dit hebben wij niet eerder zo meegemaakt'', vult Ingrid Gort van brandweer Hollands Midden aan. De brandweer was met zestig brandweerlieden aanwezig. ,,Alles stond zó snel in brand. Hoe dat kan? Dat is de voornaamste vraag waar wij ook graag een antwoord op willen.''



Brandweerlieden vochten met gevaar voor eigen leven tegen het vuur. Maar niet onder het dak, omdat ook dat in brand stond en metalen platen naar beneden dreigden te vallen. ,,Alles stond volop in brand. Dit is heel snel gegaan. We willen allemaal weten hoe dit nou zo snel kon gaan.''