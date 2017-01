Politiemol Amine A. blijft voorlopig nog vastzitten

Amine A. (28) stond in zijn team Waddinxveen-Zuidplas bekend als een bloedfanatieke wijkagent. Maar volgens het Openbaar Ministerie leidde hij in elk geval van begin 2015 tot juni 2016 een dubbelleven.

De voormalig agent wordt ervan verdacht dat hij maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie heeft gezocht naar informatie over hennepkwekerijen. Hij zou adressen van tientallen kwekerijen hebben doorgegeven aan vriend Yassine H.. H. zou de kwekerijen hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel.



Ook H. blijft nog in voorlopige hechtenis, besloot de rechtbank vandaag. De twee zitten nu bijna acht maanden vast. Amine A. werd op 1 juni gearresteerd in zijn woning in het Zuid-Hollandse Moordrecht.