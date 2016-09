Rabobank blokkeert rekening islamitisch centrum Gouda

De Rabobank heeft hiertoe besloten, omdat het de bank niet langer duidelijk is wie binnen het bestuur van El Wahda nu formeel recht heeft het geld te beheren. Afgelopen week wilde Mustapha Bouharrou inzicht krijgen in de financiële situatie, waarin de stichting zich bevindt en toog naar de bank. Bouharrou was voorzitter van El Wahda, maar wordt nu door een deel van het bestuur niet meer als zodanig erkend. Een paar dagen later wilde de penningmeester uit het El Wahdabestuur eveneens inzicht krijgen in de rekening. Bouharrou: ,,De Rabobank raakte daardoor verward: twee bezoekers die langskomen en claimen van El Wahda te zijn, terwijl ze duidelijk tegengestelde belangen hadden. Daarop heeft de Rabobank besloten tot een blokkade van de rekening. Niemand kan nu bij het geld op de rekening.''

Geld terug

Het bestuur van El Wahda is voor de zomer uiteengevallen, veel donateurs willen hun geld terug. Een deel van de Goudse moslims heeft zich inmiddels aangesloten bij MIV Assalam, dat een moskee heeft aangekocht aan de Antwerpseweg.



Een ander deel wil verder met de droom van islamitisch centrum El Wahda. Volgens Hendrik Jan Eijpe van de Rabobank komt het vaker voor dat rekeningen worden geblokkeerd, wanneer niet duidelijk is wie formeel bevoegd is het geld te beheren. ,,Zonder iets over deze specifieke casus te zeggen is dit iets waartoe we af en toe genoodzaakt zijn. Als meerdere partijen claimen dat ze ergens over gaan, dan moeten wij een lijn trekken. Hopelijk duurt de blokkade niet te lang, maar ik kan daar inhoudelijks niets over zeggen.''



De vrouwencommissie van El Wahda is ondertussen uiterst verbolgen. Met een groep van zestien zijn zij onlangs naar het politiebureau getogen omdat zij hun geld niet terug krijgen. Lees hier hun hele verhaal.