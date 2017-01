Schoonhovenaar mag weer met vliegtuigje naar zijn werk

Meet & Greet met ‘New Kids’ Tim, Steffen en Flip in Cinema Gouda

De film 'Ron Goossens, Low-Budget Stuntman' gaat aanstaande donderdag in première. Om die reden organiseert Cinema Gouda donderdag een 'mannenavond' rond deze film, de nieuwste rolprent uit de koker van film- en televisiemakers Steffen Haars en Flip van der Kuil. Een dag later, vrijdag, staat er 's avonds bovendien een meet & greet met de makers en acteur Tim Haars op de rol in de Goudse bioscoop.