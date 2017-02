Smoorverliefd 5-jarig bruidspaartje Jayden en Julia geeft elkaar 'jawoord'

Burgemeester Colijnstraat in Boskoop deels afgesloten

10:54 De Burgemeester Colijnstraat in Boskoop is van morgenochtend 8.00 uur tot en met zaterdag 18 februari 17.00 uur gedeeltelijk afgezet. Dit heeft te maken met het uitvoeren van saneringswerkzaamheden in de winkelstraat.