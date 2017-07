Toenemende zorgen om Marokkaanse meiden in Gouda

Jeugdhulpverleners in Gouda zien dat het aandeel van meiden van Marokkaanse afkomst in de criminaliteit steeds groter wordt. Ook vertonen deze meiden vaker overlastgevend gedrag.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut heeft uitgevoerd voor de gemeente. Conclusie: ‘Vanuit het veiligheidshuis zien we de laatste jaren meer meiden (Marokkaanse afkomst) die zich schuldig maken aan straatroof en dergelijke, of die in vreemde situaties bij een hotel worden aangetroffen. Meiden hangen ook vaker op straat met jongens. Hun aandeel in de top 60 van meest overlastgevende criminelen groeit.’

Zorgen

Er is gesproken met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de jeugdhulp en politie. Die constateren: ,,De meiden bewegen zich misschien minder in grote groepen en worden minder vaak opgepakt, maar hebben een belangrijke rol in overlastgevende groepen.’’ Daarom moet het jongerenwerk op de schop. In de huidige organisatie van het jongerenwerk is het meidenwerk niet belegd, terwijl er veel zorgen zijn over de meiden.

Judith Metz, lector ‘jongerenwerk in de grote stad’ bij de Hogeschool van Amsterdam, zegt dat het belangrijk is dat bij jonge meiden wordt ingezet op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid. ,,Zo voorkom je dat ze in ingewikkelde situaties terechtkomen. Het beste kun je daar al mee beginnen als ze 10 jaar zijn. Verder is het belangrijk dat ze een ontmoetingsplek hebben die goed bereikbaar is, waar geen jongens komen en waar goede begeleiding is. Zorg dat het aantrekkelijk is, maar maak binnen de activiteit ruimte voor gesprek.’’