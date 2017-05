Verdacht pakketje in Gouda, speurhond ingezet in Agnietenstraat

Omwonenden oud-Lidlpand positief kritisch over moskee in Gouda

10:59 Een islamitische gebedsruimte in het oude pand van supermarkt Lidl in Oosterwei? Die mag er komen, maar dan wel alleen voor de ramadanperiode. Dat stelden buurtbewoners, gisteren bijeen tijdens een inloopavond in het Nelson Mandelacentrum.