'Dit had nooit mogen gebeuren'

Spoorwegovergang

De dichte slagbomen bij de spoorwegovergang maakten weinig indruk op het tweetal: ze dachten er nog wel even langs te kunnen. Een fatale inschattingsfout: een aansnellende trein kon niet meer worden ontweken. Tobian was op slag dood. Frank belandde met onder meer beenwonden in het ziekenhuis.



Getuige

Over de exacte toedracht bestaat tot op de dag van vandaag onduidelijkheid. Een getuige verklaarde in eerste instantie dat de omgekomen Tobian aan het stuur zat, maar kwam daar later op terug en wees Frank aan als bestuurder van de scooter.



"Toen ontstond er een welles-nietesspelletje tussen Frank - die ontkende te hebben gestuurd - en die getuige'', stelt een insider uit de vriendenkring. "Uiteindelijk is er toch voor gekozen om Frank niet strafrechtelijk te vervolgen.''



De dood van Tobian maakte grote indruk op de leden van de vriendenkring. Ogenschijnlijk ook op Frank, die een tatoeage op zijn arm liet plaatsen met de naam Tobian en zijn geboorte- en sterfdatum erop.

"Maar in gedrag veranderde Frank zeker niet ten goede'', concludeert de kennis. ,,Hij raakte steeds meer ontspoord. Drank, daar was hij al op jonge leeftijd mee begonnen. De drugs kwamen daar in steeds heviger mate bij.''



Roekeloos

Voorzichtiger in het verkeer werd Frank in elk geval niet na het tragische ongeval met Tobian, zegt de kennis. "Ik herinner me een middag, een jaar na de dood van Tobian. Opeens ontwaarde ik Frank op de Voorwillenseweg in Gouda, een smalle straat met aan weerszijden water. Een plek waar je gewoon heel voorzichtig moet rijden. Frank reed daar motor: veel te hard, veel te roekeloos. Ik zag de kleine kinderen spelen op straat en dacht: dit gaat een keer weer hartstikke mis.''



Het ongeluk deze week in Waddinxveen past in die lijn, beaamt een persfotograaf die ter plekke aanwezig was. "Als je normaal rijdt, dan is het op zo'n kaarsrechte weg als deze gewoonweg onmogelijk om met je auto op die manier tegen een boom en een elektriciteitskastje te belanden.''



Toch zijn er ook dit keer geen aanwijzingen voor drankgebruik en blijkt uit niets dat er te hard is gereden. Of de bestuurder drugs heeft gebruikt, kan de politie - die onderzoek doet naar de toedracht van het ongeluk - nog niet aangeven.