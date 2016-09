Vrouw uit Gouda dag lang mishandeld door vriend

Gistermiddag om 17.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er een vrouw gewond in de voortuin lag van een woning aan de Zeggelaan in Terheijden. De vrouw was over haar hele lichaam gewond.



Ze gaf aan dat ze bijna de hele dag mishandeld was door haar vriend in het huis waar ze voor lag. Uiteindelijk was haar vriend weggegaan. Hij had enkele persoonlijke spullen van haar meegenomen.



De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie begon een zoektocht naar de verdachte, maar die meldde zich zelf bij een politiebureau in Breda, waar hij is aangehouden.