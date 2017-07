Waddinxveense tweeling verheugt zich op scheuren met de Kameleon

Quote Het zijn geen jongens die op toneel zitten Hans Huisman Twee weken geleden kreeg de familie Huisman te horen dat Scott en Duke zijn uitverkoren om de tweeling Sietse en Hielke Klinkhamer te spelen in de twaalfdelige jeugdserie De Kameleon, die regisseur Steven de Jong gaat maken. ,,De jongens sprongen een gat in de lucht’’, vertelt hun moeder Jolien Huisman (38, werkzaam bij ABN-AMRO). ,,En hoewel het al hele jongens lijken, hebben ze nog een klein hartje. Daarom moest er toch wel een traantje van blijdschap worden weggepinkt. Trouwens, wij vinden het zelf ook hartstikke leuk. Maar tijdens al die audities, probeer je de verwachtingen toch wat te temperen. Dan is de teleurstelling niet al te groot, mocht het niet doorgaan.’’

Het hele gezin, ook het jonge broertje Ted (7) is erbij, zit deze woensdagmiddag in de achtertuin. Nou ja, zitten. De tweeling is druk bezig met de fotograaf, die graag een actiefoto wil maken. Opvallend is dat ze niet bepaald op hun mondje zijn gevallen.’’

Eigen inbreng

,,Of ze dat van mij hebben?’’ vraagt moeder Jolie. ,,Ik geloof dat we allebei wel aardig kunnen praten.’’ Haar man Hans (44, eigenaar meubelzaak) knikt instemmend. ,,Voor de regisseur was dat ook een van de doorslaggevende redenen om hen te kiezen. Ze hebben hun eigen inbreng en kunnen improviseren. Daarom vond hij het fijn om met onze tweeling te werken. Want het zijn geen jongens die op toneel zitten.’’

En die regisseur, Steven de Jong, is niet bepaald over een nacht ijs gegaan. Het begon allemaal met een oproep op de site van de omroep KRO-NCRV, die de serie laat maken. 'Gezocht: een ééneiige jongens tweeling van 13/14 jaar. Graag een eigen gemaakt filmpje opsturen.'

Quote Echt, een leven zonder mijn broer kan ik me niet voorstellen Scott Huisman ,,We kregen van vrienden en kennissen de tip. Joh, dat moeten jullie doen!’’, vertelt moeder Jolien. ,,Nou, we kwamen bij de laatste 25. Toen bij de laatste 10. Ze werden gevraagd om met Pinksteren een dag auditie te doen met vier andere tweelingen in het Kameleondorp in Terherne. We kregen het script opgestuurd, zodat ze thuis konden oefenen. Op een andere dag kwamen de vijf andere overgebleven tweelingen.’’

Suikerbrood

Uiteindelijk belandden Scott en Duke bij de laatste vier. Ze kregen weer een script opgestuurd en deden een dag auditie bij de regisseur om te zien of het klikte. Uiteindelijk kwam 2 weken geleden het verlossende woord.

Quote We doen alles met elkaar Duke Huisman ,,Maar we mochten het nog tegen niemand zeggen’’, vertelt Scott. ,,En dat was erg moeilijk. De juf op school wilde met ons wedden om een taart dat het zou lukken.’’ Woensdag maakte de KRO-NCRV het nieuws bekend. De tweeling trakteerde de klas op Fries suikerbrood. Deze week nemen ze ook afscheid van de Ichtusschool in Boskoop, want na de zomer beginnen ze als brugpiepers op het Groene Hart Rijnwoude in Hazerswoude-Dorp .

Zo op het eerste gezicht valt het niet mee de twee jongens uit elkaar te halen. De een heeft op zijn wang een moedervlek en de ander heeft slotjes. Die er overigens maandag uitgaan voor de film.

Beide voetballen bij Floriant, de een links-achter, de ander links-half. Hoewel ze aanvankelijk een eigen slaapkamer hebben, vinden ze het leuker om op een kamer te slapen. ,,We doen alles met elkaar’’, zegt Duke. ,,En we lijken op elkaar. Bij de Cito hadden we precies dezelfde opgaven fout.’’ Scott: ,,Er is een verschil; hij denkt meer na. Ik ben van gelijk actie. Echt, een leven zonder mijn broer kan ik me niet voorstellen.’’

Filmacteur

Sinds de tweeling weet dat ze de rol hebben, zijn ze begonnen met repeteren. Dagelijks een uurtje en een dag per week met regisseur Steven de Jong. De opnames beginnen volgende week in Friesland. Er wordt vier weken gedraaid in onder andere Sneek, Terherne en bij het Woudagemaal. Daarna gaat het om twee dagen per week en dan moet alles er voor de herfstvakantie op staan.

Voor het gezin Huisman betekent dit dat ze vakantie gaan vieren in een huisje of een tent op een camping in Friesland. ,,De jongens krijgen ook nog les hoe ze met een motorboot moeten varen’’, vertelt de moeder. ,,Verder hebben we deze week kennisgemaakt met Cindy, een pedagogisch-medewerker, die continu bij de tweeling is. De regisseur heeft dan niet meer alle tijd voor de jongens. Cindy zorgt dat ze goed eten, op tijd uitrusten of juist hun energie kwijt kunnen.’’

Een ding weten Scott en Duke alvast: ze willen filmacteur worden.