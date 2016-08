16.000 huishoudens zonder stroom in Vinkeveen en omgeving

Hoe lang de stroomstoring nog zal duren is niet bekend. ,,De brandweer is ter plaatse en we wachten nu af wat we van de brandweer te horen krijgen'', aldus de woordvoerder van Stedin.



De woordvoerder kon niet zeggen welke plaatsen allemaal getroffen zijn door de stroomstoring. Op twitter zijn meldingen van een stroomstoring in zowel Vinkeveen, Abcoude, Loosdrecht als Vreeland.



Of het echt om een brand gaat of alleen om wat rookontwikkeling is nog niet bekend.