2000 likes? Dan hondje voor Woerdense Noah!

De 15-jarige Woerdense wilde al een tijdlang graag een hond. ,,We hebben eigenlijk altijd dieren in huis gehad, maar vanwege omstandigheden moesten we een paar jaar geleden afscheid nemen van onze hond'', vertelt Noah. Toen haar neef en nichtje een paar dagen geleden een nieuw hond kregen, begon het ook bij de scholiere weer te borrelen. ,,Het is zo gezellig om dieren in huis te hebben. En nu het bij ons thuis weer allemaal goed gaat, kunnen we ook weer een hond erbij hebben. Zeker nu mijn jongste broertje wat groter is.''



Noah besloot om een briefje bij haar ouders op bed te leggen. Daarin had ze niet alleen het verzoek, maar ook een heel uitlaatschema opgesteld. Slim, want dat zette haar ouders aan het denken. ,,Mijn moeder plaatste mijn brief op Facebook en kreeg heel veel reacties van vrienden en familie. Daardoor riep ik: 'als ik 200 likes krijg, mag ik vast wel een hond'. Dat was mijn vader wat te gortig. Bij 2000 likes wilde hij er wel

over nadenken...''