'Argon staat nog goed op de kaart'

Werken met de jonge spelers zal Ouaali in Mijdrecht volop gaan doen. Iets dat hem wel ligt. ,,Ik werk graag met jonge, ambitieuze spelers die beter willen worden en een stap hoger willen maken. Je kunt als club wel veel spelers van buiten halen, maar daar kom je op den duur niet verder mee. Argon en ik staan daar hetzelfde in. Spelen voor Argon moet een eer zijn, dat moet je graag willen."



Ouaali weet ook dat er in de hoofdklasse, en zelfs op lagere niveaus, meer komt kijken dan alleen maar graag voor een club spelen. Geld kan ook een belangrijke factor zijn om voor een club te kiezen. Maar betalen, dat zegt Argon sinds het wegvallen van de zondagtak niet meer te doen. ,,Argon doet alles op eigen kracht en daar mag de club trots op zijn. Daarom zullen we het ook vooral met die jonge jongens blijven doen. En met spelers die een verleden hebben bij de club en graag huiswaarts willen keren." Een speler waaraan gedacht kan worden, is Gerard Aafjes. De 31-jarige verdediger annex middenvelder speelt nu bij Quick Boys, komt uit Mijdrecht en heeft een verleden bij Argon. Misschien keert hij na dit seizoen wel terug bij Argon.



Omgekeerde weg

Een speler die de omgekeerde weg bewandelt, is Jesse van Nieuwkerk. De spits is dit seizoen dé blikvanger en vertrekt naar Quick Boys. Ouaali: ,,Dat is jammer, want het hele team is ongeveer om hem heen gebouwd. Ik weet zeker dat de club een waardig vervanger voor hem vindt, intern dan wel extern."



Ouaali, die eerst in goed overleg besloot om zijn tweejarige contract met VVZ'49 na één jaar te beëindigen en eerder deze week zelfs besloot om per direct te vertrekken bij de club uit Soest, heeft in ieder geval veel zin in zijn avontuur bij Argon. ,,Naast presteren vind ik het opleiden van spelers erg belangrijk. Dat is de basis en stapje voor stapje wil ik de heel talentvolle spelers die de club al heeft, proberen beter te maken."