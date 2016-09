Auto gekanteld op A12

Het voertuig is door onbekende oorzaak op zijn kant terecht gekomen. Op Twitter wordt gemeld dat getuigen van het ongeval zich direct over het slachtoffer hebben ontfermt. De betreffende auto is opengeknipt om de bestuurder te bevrijden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer opgevangen. Het is niet bekend of de bestuurder andere verwondingen heeft opgelopen.



De A12 was enige tijd afgesloten vanaf knooppunt Gouwe. Het verkeer is over de vluchtstrook geleid.



Elders in de regio zijn automobilisten gingen op zoek naar alternatieve routes. Dat zorgde voor nieuwe problemen. Zij rijden onder meer door Moerkapelle waar het nu ook muurvast staat.



Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via de N11.