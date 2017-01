Auto op parkeerplaats Woerden volledig uitgebrand

Opmerking 'integere' Rob Jonkers verbaast

7:11 Dat Rob Jonkers zichzelf neerzet als het meest integere raadslid van Montfoort, is bij andere politici in het verkeerde keelgat geschoten. Maar een cordon sanitaire richten ze niet op rond de oud-wethouder, die vanavond terugkeert in de raad.