Louis van Jaarsveld: Je móet wel door

Zoon, vrouw, broer en zwager kwijtEigenlijk komt hij nu pas goed aan zijn rouwproces toe, zegt Louis van Jaarsveld (69). Hij verloor zijn zoon Ricardo, die op 30 december 2015 omkwam bij een auto-ongeluk op de A2. Na het overlijden van Ricardo verloor Van Jaarsveld in een paar maanden tijd tot overmaat van ramp ook zijn vrouw, broer en zwager. ,,Het was raak in de familie."

,,Er is zoveel gebeurd dit jaar", zegt Louis van Jaarsveld, in zijn woning in Boskoop, het dorp waar Ricardo opgroeide. ,,Ik had geen kans om te rouwen." De woonkamer is stijlvol ingericht, met een modieuze witte kerstboom. Kerstballen hangen aan een rekje op tafel en overal staan witte rozen. Op een glazen tafeltje staan grote portretfoto's van Ricardo en Wilma. Hier steekt Van Jaarsveld elke avond kaarsjes aan bij de urnen van zijn zoon en vrouw. ,,Toen de urn van mijn vrouw bezorgd werd, had ik echt het gevoel dat ze weer thuis was. Ik praat ook wel tegen hen. 'Tot morgen', zeg ik bijvoorbeeld als ik de kaarsjes uitblaas."

Quote Het was een dramatisch jaar, maar ik heb er niets aan om hier de hele dag thuis te zitten Met zulke grote verliezen zou je misschien denken dat Van Jaarsveld een gebroken man is, niet meer in staat om van het leven te genieten. Natuurlijk, hij heeft verdriet. En er zijn ook zeker momenten dat hij de wereld wil laten voor wat zij is. Maar hij is ook nuchter en realistisch. ,,Het leven gaat door, de wereld draait door. Wat er ook gebeurt. Natuurlijk klinkt dat makkelijk, maar het is wel zo. Het was een dramatisch jaar, maar ik heb er niets aan om hier de hele dag thuis te zitten", zegt hij overtuigd. ,,Ik moet er ook echt niet aan denken. Ik wil blijven genieten van het leven en lachend door het leven gaan. Het is voor de kleinkinderen ook niet leuk als ze een chagrijnige opa hebben. Maar de maand december, die moet zo snel mogelijk voorbij zijn."

Celstraf

Van Jaarsveld verloor zijn zoon bijna een jaar geleden, toen Ricardo met zijn gezin werd aangereden op de A2 bij Maarssen. Van Jaarsveld hoorde het nieuws over het ongeluk op de radio, maar wist nog niet dat het om zijn zoon ging. Dat hoorde hij toen agenten hem in Boskoop opzochten.

Ricardo was met zijn vriendin Jennifer de Jongh, zijn ex-vrouw Diane en haar man Niels en de drie kinderen van Ricardo en Diane, Noah en Raven (nu beiden 12 jaar) en Yael (nu 10) op weg naar Beekse Bergen, voor wat een gezellig dagje uit moest worden.

De man die het ongeluk veroorzaakte, Neil van der L., kreeg in september te horen dat hij drie jaar de cel in moet voor het veroorzaken van het ongeval. Hij reed op 30 december 2015 met een snelheid van 237 kilometer per uur en onder invloed van drugs over de A2, toen hij bij Maarssen op de auto van Ricardo knalde. In de rechtszaak werden filmbeelden getoond, die laten zien hoe hard de man over de weg raast.

De vriendin van Ricardo, Jennifer, raakte zwaargewond, evenals twee van de drie kinderen. De tweelingbroers Raven en Noah hebben blijvend letsel overgehouden aan de klap en moeten de rest van hun leven met een spalk om hun been lopen. Zij moesten maandenlang revalideren doordat ze meerdere botbreuken opliepen. De afgelopen maanden gingen ze meermaals onder het mes, één van de twee moet binnenkort nog een keer geopereerd worden, voor het verwijderen van een stoma dat hij kreeg na de vele operaties die hij moest ondergaan. Ricardo's ex-vrouw Diane en haar man Niels kunnen nog altijd niet werken door de nasleep van het ongeluk.

Papa

Quote Ik zie ook dingen van hun vader in mijn kleinkinderen terug. Het gaat gelukkig ontzettend goed met ze De kleinkinderen, de drie kinderen van Ricardo en de zoon van zijn dochter Esmeralda, zijn vooral degenen die Van Jaarsveld op de been houden. ,,De kinderen van Ricardo waren hier onlangs een hele dag", vertelt hij. ,,We zijn lekker uit eten gegaan. Het zijn dan geen jongens meer die een frikandel willen. Ze eten biefstuk, net als opa. En inmiddels kan ik met ze over hun papa praten. Heerlijk dat dat nu kan. Ik zie ook dingen van hun vader in ze terug. Het gaat gelukkig ontzettend goed met ze. Dat is ongelooflijk, je staat er versteld van. In augustus liep de één nog op krukken, nu holt hij weer. De fysiotherapeuten zijn ook verbaasd."

Alleen thuiszitten vindt Van Jaarsveld moeilijk. Zijn dochter Esmeralda, die in de Verenigde Staten woont, belt iedere dag. ,,Dan nemen we samen de dag door. Mijn gezin is gehalveerd in amper een halfjaar. Gelukkig kon Esmeralda wel afscheid nemen van haar moeder. Mijn dochter kwam op dinsdag aan uit Amerika, woensdagochtend is mijn vrouw overleden. Alsof ze op haar had gewacht, inderdaad."

Quote Er is geen bewijs voor, maar ik denk dat de kanker is teruggekomen door de stress en het verdriet Wilma van Jaarsveld had slokdarmkanker, onderging 29 bestralingen en 8 chemokuren en kreeg eind oktober vorig jaar te horen dat ze genezen was. Kort na het overlijden van haar zoon, komen de symptomen echter terug. ,,Er is geen bewijs voor, maar ik denk dat de kanker is teruggekomen door de stress en het verdriet. Ik heb weleens gedacht dat die man (Van der L., red) mij ook mijn vrouw heeft afgenomen. Of ik dan niet boos ben? Het heeft zo weinig zin. Of hij nou twee maanden minder, of drie jaar meer vastzit, ik krijg er Ricardo en mijn vrouw niet mee terug."

Slachtofferverklaring

Terwijl zijn vrouw steeds zieker werd, begonnen de rechtszaken tegen de man die zijn zoon doodreed. Hij liet zittingen aan zich voorbij gaan, om bij zijn vrouw te zijn. Er kwam ook een moment dat Van Jaarsveld tijdens de rechtszaak een slachtofferverklaring voor mocht lezen. ,,Als je die maakt, komt alles terug. Je beleeft het opnieuw."

Quote Ik hoef die man niet meer te zien. Hij zegt wel dat hij heel veel spijt heeft, maar daar kan ik helemaal niks mee. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste acht jaar gevangenisstraf tegen Van der L. Van die eis bleef drie jaar celstraf over. Zowel het OM als de dader is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Van Jaarsveld wil er geen energie meer in steken. Een hoger beroep had van hem niet gehoeven. ,,Ik hoef die man niet meer te zien. Hij zegt wel dat hij heel veel spijt heeft, maar daar kan ik helemaal niks mee. Het is toch niet normaal om 240 kilometer per uur te rijden? Als je de beelden terugkijkt, lijkt het wel of er een raket voorbij vloog. Na het overlijden van Ricardo werd mijn vrouw ziek en heb ik veel tijd doorgebracht in het ziekenhuis. Zes weken na haar dood verloor ik mijn broer, die al enige tijd ziek was. Twee maanden later overleed mijn zwager onverwacht. Ik heb het gevoel dat ik nu pas goed aan mijn rouwproces bezig ben."

Afleiding

Logo Volledig scherm © Marlies Wessels Dat betekent niet dat Van Jaarsveld hele dagen zit te treuren. Hij heeft een eigen administratiekantoor en werkt graag. Om afleiding te hebben en onder de mensen te zijn. Toen hij 65 werd, had hij met zijn vrouw afgesproken dat ze nog niet zouden stoppen met werken, Wilma hielp in de zaak. Voor zijn werk rijdt de Boskoper naar zijn kantoor in Waddinxveen. ,,Daar kan ik me goed concentreren op mijn werk. Ik hoef mijn huis niet uit te vluchten, ik ben hier heel graag. Maar ik ben wel alleen. Ik vind de weekenden al lastig genoeg."

Het einde van dit zware jaar brengt hij daarom door bij zijn dochter in de Verenigde Staten. ,,Ik heb gelijk na het overlijden van mijn vrouw tegen mijn dochter gezegd dat ik met kerst naar haar zou komen. Bij je eigen kind zijn is dan het fijnst. We gaan met elkaar proberen alles op een rijtje te krijgen."

Op 30 december is Van Jaarsveld in Florida. ,,Dat zal een rare dag zijn. Gelukkig loopt mijn kleinzoon van negen er ook rond. We kunnen wel samen op een stoel gaan zitten huilen, maar dat schiet niet op. We moeten toch door. Vorig jaar kerst was Ricardo op eerste kerstdag bij ons en zijn wij op tweede kerstdag bij hem in Den Helder geweest, waar hij woonde met zijn gezin. Nu zijn zowel Ricardo als Wilma er niet meer. Voorheen gingen Wilma en ik samen iedere veertien dagen naar Den Helder, nu merk ik dat het minder wordt. In je eentje is anderhalf uur autorijden toch echt heel anders."

Nog altijd 'Pa'

De ex-vrouw van Ricardo, Diane, komt geregeld met de kleinkinderen naar Boskoop. ,,Ze is officieel mijn ex-schoondochter, maar noemt me nog altijd 'Pa'. Eigenlijk is ze nooit weggeweest. Wilma en ik hadden het daar in het begin best wel moeilijk mee. Waarom moesten Ricardo en Diane dan toch scheiden? Ze bleven na hun scheiding nog heel goede vrienden en hadden een co-ouderschap. Op de crematie van Ricardo heb ik daar iets over gezegd. 'Als liefde vriendschap wordt, is een scheiding onvermijdelijk'. Nu ben ik dankbaar dat het zo kan. De kinderen hebben in Niels, de man van Diane, een geweldige tweede vader. Hij is heel lief voor ze, maar zegt ook dat hij hun vader niet kan vervangen. Daar heb ik echt heel veel bewondering voor."