Bakkerij Treur Oudewater overvallen, politie op zoek naar de dader

De politie is op zoek naar een blanke man van ongeveer 30 jaar. De verdachte heeft blauwe ogen, is ongeveer 1.80 meter en heeft een normaal postuur. Hij draagt een spijkerbroek, blauwe trui, blauwe muts en heeft een blauwe sjaal om. Burgernet heeft een melding verzonden. De politie zoekt naar getuigen. Die kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Waddinxveen

Een woordvoerder van de politie zegt: ,,We zijn op dit moment hard bezig met het onderzoek naar de overval in Oudewater. In onze onderzoeken kijken we altijd of er soortgelijke overvallen zijn geweest, dus dat zullen we nu ook doen.'' De politie kan verder nog geen details melden.