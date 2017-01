Bestuurster dodelijk ongeluk Oudewater blijkt 23-jarige vrouw

Nieuwkoop zoekt naar vermist hondje Lizzy

11:15 Afgelopen week werd Annie Kleipoel dood gevonden in haar woning aan de Elzenstraat in Nieuwkoop. Mevrouw Kleipoel had drie kleine York terriërs, die door de politie, in afwachting van de dierenambulance, in de tuin werden gezet. Dat ging niet helemaal zoals gepland.