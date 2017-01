Brandweer en politie na incident Reeuwijk: Blijf van het ijs af

,,Ga je nu nog het ijs op, dan breng je niet alleen jezelf in gevaar, maar ook de mensen die jou moeten helpen als het misgaat. Dit is echt levensgevaarlijk’’, aldus een woordvoerster van de brandweer Hollands Midden.

De omstandigheden zijn verraderlijk, geeft ze aan. ,,Het voelt buiten nog koud aan en het ijs ligt er op veel plekken nog strak bij. Maar het is tien graden boven nul en het ijs is echt te dun geworden.’’

Op het moment dat duikers van de brandweer massaal uitrukten voor de ijszeiler en de onfortuinlijke helper, werden elders op de Reeuwijkse Plassen nog schaatsers gezien. De brandweer kon zaterdagmiddag niet vertellen hoe vaak er is uitgerukt voor schaatsers in nood.

Niet alleen de brandweer was met veel mensen ter plekke in de buurt van de Korssendijk en Groene Ree, er kwamen ook twee ambulances en er landde een traumahelikopter. Deze heeft uiteindelijk niemand meegenomen. De kosten van de reddingsactie worden niet verhaald op de ijszeiler die in Reeuwijk door het ijs ging. ,,Iedereen heeft recht op hulp’’, aldus de woordvoerster van de brandweer. ,,In andere landen worden kosten van dit soort reddingsoperaties nogal eens verhaald op de veroorzaker van een incident, maar dat doen we in ons land gelukkig niet.’’