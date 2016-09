Crowdfundactie 'Staan voor Daan' zodat wijkagent weer kan lopen

Hoop

Ze hebben goede hoop dat Daniël straks weer zal kunnen lopen. Shireen: ,,Bij 80 á 90 procent van de patiënten die de behandeling ondergaat, stabiliseert de MS. Ook komen lichaamsfuncties die waren uitgevallen weer terug, waardoor een MS-patiënt bijvoorbeeld weer kan lopen en fietsen."



Ze refereren daarbij aan MS-patiënt Boaz Spermon, die eerder dit jaar veelvuldig in de media verscheen. Hij was de eerste Nederlander die in aanmerking kwam voor stamceltherapie in Zweden. Spermon kan inmiddels weer lopen en fietsen. Zoals het er nu uitziet, wordt Daniël de tweede Nederlander. Shireen: ,,Bij leukemie wordt de behandeling in Nederland wel al vergoed, maar de koppeling met MS is nog niet gemaakt. Het staat voor 2024 op de agenda, maar MS-patiënten hebben geen tijd om daar op te wachten."



Ook Daniël en Shireen wachten niet af, maar gaan ervoor. Ook als het gewenste bedrag niet wordt opgehaald. Shireen: ,,Dan sluiten we een lening af. We gaan er niet van uit, maar zelfs als het niet verbeterd, dan hebben we er in elk geval alles aan gedaan."