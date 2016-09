Dit was dé dag van de Jostiband

21.50 uur

Alle artiesten komen nog eenmaal samen op het podium om samen Als de morgen is gekomen te zingen. Als er dan ook nog grote ballonnen uit het dak vallen is het feest compleet. De koning betreedt het podium, deelt bloemen uit en schudt handen. Delia Nap liet vorige week weten dat het haar droom was om de koning een hand te geven. "Dat is gelukt", zegt ze stralend. "En ik ben ook nog met hem op de foto geweest."



22.00 uur

Iedereen is trots en blij. Het zit erop en het was een succes. En nu? Patrick Hielema: ,,Nu ga ik lekker op vakantie." Evelien Biemond: ,,Ik ben geen BN'er, ik ben gewoon Evelien. Het was mooi en het is goed. We kunnen hier voor altijd op terugkijken." Presentator Art Rooijakkers benadrukt nog maar eens dat hij trots is op de orkestleden. Met een arm om Joost de Nie geslagen: "Jij hebt gewoon Gerard Joling aangekondigd. Dat had ik niet beter kunnen doen."