Drie rijstroken A12 bij Zevenhuizen dicht na ongeval

Inbraak kin­der­dag­ver­blijf De Kleine Schat

10:17 Bij kinderdagverblijf De Kleine Schat aan het Dronenplein in Bodegraven is gisteravond ingebroken. Een omstander die zijn hond aan het uitlaten was hoorde rond half 10 het alarm afgaan en zag een persoon uit het raam aan de zijkant van het kinderdagverblijf klimmen.