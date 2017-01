Gewonde vrouw op carpoolplaats A2 Vinkeveen

Agenten kwamen af op een melding en troffen de vrouw midden op de parkeerplaats aan. De vrouw gaf aan mishandeld te zijn maar was niet meer goed bij bewust zijn. Toch heeft de politie een verdachte in deze zaak aangehouden. In Amsterdam werd een auto langs de kant gezet met daarin een man. Hij is overgebracht naar een cellencomplex. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.



Een politiehond heeft na het incident de carpoolplaats afgezocht. De verdachte zou namelijk een telefoon uit de auto hebben gegooid. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog een raadsel. De politie doet verder onderzoek en de vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.