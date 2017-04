GGZ regelt zelf vervoer patiënten in west Utrecht

Voor het vervoer wordt vanaf 1 mei gebruik gemaakt van de speciaal opgezette GGZ Vervoersdienst. De patiënt kan dan met een of twee begeleiders achterin plaatsnemen. De begeleiders zijn opgeleide zorgprofessionals die meteen zorg kunnen verlenen. Daarmee verloopt het vervoer zo normaal mogelijk, wordt dwang en drang voorkomen en is het daardoor minder belastend voor de patiënt, zegt Karien Heij-stek van de crisisdienst Altrecht. ,,De politie heeft al eerder aangegeven af te willen van vervoer van verwarde mensen. Wij op onze beurt willen graag deskundig vervoer regelen. Deze mensen hebben immers geen strafbaar feit gepleegd.'' De invoering in Utrecht-West komt mede door goede resultaten in andere GGZ-regio's.

Beoordeling

Heijstek benadrukt dat het opzetten van de vervoersdienst geen gevolg is van de gedeeltelijke sluiting van het psychiatrisch behandelcentrum bij Hofpoort waardoor de politie meer ritten zou hebben. Bij een melding van crisis maakt een medewerker van de crisisdienst een eerste beoordeling van de ernst van de situatie. Waar mogelijk wordt iemand thuis beoordeeld. Als het nodig is wordt de patiënt meteen naar de crisisdienst van Altrecht gebracht, maar dan dus niet meer in een politieauto.



De politie neemt overigens alleen nog een verward persoon mee als hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd. En als er medisch gevaar dreigt komt de ambulance naar het incident. Het grootste deel van het vervoer wordt gedaan door de nieuwe GGZ Vervoersdienst. De 'psycholance' is een initiatief van gemeenten, politie, Altrecht geestelijke gezondheidszorg, de regionale ambulancedienst Utrecht en het Zilveren Kruis. Altrecht heeft onlangs een crisisdienst ingericht die dag en nacht open is. Dat betekent dat mensen die in acute psychische nood verkeren in afwachting op hun beoordeling door hulpverleners niet meer in een politiecel hoeven te verblijven. Door die continue crisisdienst wordt het politiebureau dus overgeslagen en kan de patiënt vanaf 1 mei met passend vervoer naar Al-trecht gebracht worden.